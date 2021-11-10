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Прем'єр Польщі заявив, що Лукашенко мститься за підтримку Польщею демократичних змін в Білорусі

Київ • УНН

 • 12633 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Ситуація на польсько-білоруському кордоні стала предметом переговорів 10 листопада у Варшаві між прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким та головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Прем'єр Польщі заявив, що Лукашенко мститься за підтримку Польщею демократичних змін у Білорусі. Про це пише УНН з посиланням на Polskie Radio.

Прем'єр Польщі заявив, що Лукашенко мститься за підтримку Польщею демократичних змін в Білорусі

Деталі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, говорячи про ситуацію на кордоні, заявив: "Це прояв державного тероризму. Це також тиха помста Лукашенка за підтримку демократичних виборів та змін у Білорусі у серпні минулого року".

Глава уряду Польщі наголосив, що криза на кордоні — політична. Режим Лукашенка шантажує ЄС, Польщу, щоб ті визнали його президентом та сіли з ним за стіл переговорів на умовах Лукашенка.

Щарль Мішель повідомив, що із приводу кризи відбудеться зустріч міністрів закордонних справ ЄС. Посли країн ЄС у Брюсселі 10 листопада вже зустрічалися із цього приводу. Мішель підкреслив, що Євросоюз має продемонструвати єдність: "Як і всі ви, я був шокований сюжетами з кордону, які я бачив: вони показують, як авторитарний режим цинічним чином, без поваги до основної людської гідності, виштовхує сім'ї, жінок, дітей. Це негідно та неприйнятно".

"Санкції проти Білорусі вже знаходяться на столі, між країнами ЄС ведуться переговори, щоб переконатися, що всі ми дотримуємося однакової позиції", - зазначив Шарль Мішель.

Матеуш Моравецький на зустрічі з Шарлем Мішелем заявив, що країнам ЄС необхідно спільно виробити відповідні рішення, щоб Польща та Євросоюз залишалися в безпеці.

Доповнення

10 листопада два російські дальні бомбардувальники Ту-22 здійснили патрульний рейс уздовж кордону з Білоруссю. У Міноборони Білорусі заявили, що такі польоти здійснюватимуться регулярно. У відомстві заявили, що це заходи "адекватного реагування" на ситуацію, що склалася в повітрі і на землі. За повідомленням МО РБ, під час польоту відпрацьовувалася практична робота сил та засобів, що входять до єдиної білорусько-російської регіональної системи ППО.

Додамо

Ситуація на кордоні, де залишаються сотні біженців із Близького Сходу, продовжує залишатися напруженою. Вночі було багато спроб прориву польсько-білоруського кордону, заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Дві великі групи нелегальних мігрантів зрештою змогли потрапити до Польщі. Усіх, хто прорвався, були затримані, повідомив Блащак.

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