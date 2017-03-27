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Прем'єр Молдови виступив за посилення співпраці країн-членів ГУАМ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Країни-члени ГУАМ повинні відновити Шовковий шлях, налагодити енергетичну, торговельну, інфраструктурну співпрацю. Про це на саміті Організації за демократію та економічний розвиток ГУАМ заявив прем'єр-міністр Республіки Молдова Павло Філіп, передає кореспондент УНН.

“Знову доводиться констатувати, що, на жаль, існуючий потенціал співпраці між нашими країнами не використовується повною мірою через певні об’єктивні і суб’єктивні фактори. Не хочу оперувати конкретними статистичними даними щодо обсягів зовнішнього торговельного обігу між нашими країнами, вони не дуже вражають. Вважаю, що світова економічна криза, а також загострення в останні роки конфліктних ситуацій в нашому регіоні наклали свій негативний відбиток на розвитку торгівлі між нашими країнами. Такий феномен спостерігається в глобальному масштабі, проте і за таких несприятливих обставин ми й надалі будемо прагнути до подальшого розвитку та зміцнення торговельно-економічної співпраці в рамках нашої організації”, — сказав прем’єр.

Для цього, за словами П.Філіпа, країни-члени ГУАМ повинні сконцентрувати свої зусилля на реалізації інфраструктурних проектів з метою розвитку транспортних коридорів, “в тому числі й відродження великого Шовкового шляху, а також до активізації механізмів з просування торгівельно-економічної обмінів, які безумовно, сприятимуть стимулюванню більш інтенсивного переміщенню товарів, послуг, капіталів та людей”.

За словами Філіпа, усі країни-члени ГУАМ зацікавлені у забезпеченні повноцінного функціонування Зони вільної торгівлі в ГУАМ.

“В цьому ж контексті хотів би зазначити нашу спільну зацікавленість у подальшому розвитку співпраці в енергетичній сфері, зокрема шляхом реалізації проектів з транспортування углеводорода і диверсифікації їх джерел, що необхідно для забезпечення енергетичної безпеки наших країни”, — зазначив прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНН, 27 березня саміт голів урядів країн-учасниць ГУАМ розпочався у Києві.

Українські Національні Новини

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