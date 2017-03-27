Премьер Молдовы выступил за усиление сотрудничества стран-членов ГУАМ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Страны-члены ГУАМ должны восстановить Шелковый путь, наладить энергетическое, торговое, инфраструктурное сотрудничество. Об этом на саммите Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ заявил премьер-министр Республики Молдова Павел Филип, передает корреспондент УНН.
"Опять приходится констатировать, что, к сожалению, существующий потенциал сотрудничества между нашими странами не используется в полной мере из-за определенных объективных и субъективных факторов. Не хочу оперировать конкретными статистическими данными по объемам внешнего торгового оборота между нашими странами, они не очень впечатляют. Считаю, что мировой экономический кризис, а также обострение в последние годы конфликтных ситуаций в нашем регионе наложили свой негативный отпечаток на развитии торговли между нашими странами. Такой феномен наблюдается в глобальном масштабе, однако и при таких неблагоприятных обстоятельствах мы и в дальнейшем будем стремиться к дальнейшему развитию и укреплению торгово-экономического сотрудничества в рамках нашей организации", - сказал премьер.
Для этого, по словам П.Филипа, страны-члены ГУАМ должны сконцентрировать свои усилия на реализации инфраструктурных проектов с целью развития транспортных коридоров, "в том числе и возрождения Великого шелкового пути, а также к активизации механизмов по продвижению торгово-экономической обменов, безусловно, будут способствовать стимулированию более интенсивного перемещения товаров, услуг, капиталов и людей".
По словам П.Филипа, все страны-члены ГУАМ заинтересованы в обеспечении полноценного функционирования зоны свободной торговли в ГУАМ.
"В этом же контексте хотел бы отметить нашу общую заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в энергетической сфере, в частности путем реализации проектов по транспортировке углеводорода и диверсификации их источников, что необходимо для обеспечения энергетической безопасности наших страны", - отметил премьер-министр.
Как сообщал УНН, 27 марта саммит глав правительств стран-участниц ГУАМ начался в Киеве.