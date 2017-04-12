Прем’єр-міністр України В. Гройсман приїде у Кропивницький
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 12 квітня. УНН. Завтра, 13 квітня, у Кропивницькому з робочою поїздкою перебуватиме Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Про це поінформували в прес-службі ОДА, передає УНН.
Наразі відомо, що посадовець відвідає поліклініку в обласній лікарні, селекторну нараду в “Укртелекомі” та факультет Донецького національного медичного університету ім.Горького.
Крім того, В.Гройсман проінспектує хід ремонтних робіт на ділянці дороги по вулиці Вокзальній, а також здійснить підхід до преси.
Нагадаємо, 11 квітня УНН повідомляв, що прем’єр-міністр України Володимир Гройсман очікує на візит прем’єрів Угорщини та Чехії до України.