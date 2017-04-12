Премьер-министр Украины В. Гройсман приедет в Кропивницкий
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 12 апреля. УНН. Завтра, 13 апреля, в Кропивницком с рабочей поездкой будет находиться Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом сообщили в пресс-службе ОГА, передает УНН.
Известно, что чиновник посетит поликлинику в областной больнице, селекторное совещание в "Укртелекоме" и факультет Донецкого национального медицинского университета им.Горького.
Кроме того, В.Гройсман проинспектирует ход ремонтных работ на участке дороги по ул.Вокзальной, также планируєтся подход к прессе.
Напомним, 11 апреля сообщал, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман ожидает визит премьеров Венгрии и Чехии в Украине .