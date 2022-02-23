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Прем'єр-міністр Пакистану відвідає Росію через страх перед війною

Прем'єр-міністр Пакистану відвідає Росію через страх перед війною

Київ • УНН

 • 251878 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Прем’єр-міністр Пакистану зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним цього тижня, заявила влада у вівторок, оскільки перспектива російського вторгнення в Україну здається неминучою, передає УНН з посиланням на АР.

Деталі

У заяві міністерства закордонних справ Пакистану йдеться, що прем’єр-міністр Імран Хан і делегація високого рівня прибудуть до Росії в середу з дводенним офіційним візитом.

Цитата

“Пакистан і Росія мають дружні відносини, які відзначаються взаємною повагою, довірою та зближенням поглядів з низки міжнародних та регіональних питань”, — йдеться у повідомленні.

У ньому додали, що Путін і Хан “розглянуть весь спектр двосторонніх відносин, включаючи енергетичну співпрацю”, а також неназвані регіональні та міжнародні питання.

У заяві міністерства закордонних справ йдеться, що Пакистан і Росія будуть обмінюватись думками щодо основних регіональних та міжнародних проблем, включаючи ісламофобію та ситуацію в Афганістані. У заяві не згадується про українську кризу. Але Хан виступає проти будь-якого військового втручання, заявляючи, що всі питання можна вирішити шляхом переговорів і переговорів.

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