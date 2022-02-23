Премьер-министр Пакистана посетит Россию из-за страха перед войной

Детали

В заявлении министерства иностранных дел Пакистана говорится, что премьер-министр Имран Хан и делегация высокого уровня прибудут в Россию в среду с двухдневным официальным визитом.

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“Пакистан и Россия имеют дружеские отношения, которые отличаются взаимным уважением, доверием и сближением взглядов по ряду международных и региональных вопросов”, — говорится в сообщении.

В нем добавили, что Путин и Хан “рассмотрят весь спектр двусторонних отношений, включая энергетическое сотрудничество”, а также неназванные региональные и международные вопросы.

В заявлении министерства иностранных дел говорится, что Пакистан и Россия будут обмениваться мнениями по основным региональным и международным проблемам, включая исламофобию и ситуацию в Афганистане. В заявлении не упоминается об украинском кризисе. Но Хан выступает против любого военного вмешательства, заявляя, что все вопросы можно решить путем переговоров и переговоров.

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