Прем'єр-міністр обговорив із членами енергетичного штабу проходження опалювального сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів нараду з питань проходження підприємствами паливно-енергетичного комплексу осінньо-зимового періоду 2016-2017 року у форматі Антикризового енергетичного штабу, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
"Я зібрав штаб, щоби почути процес проходження опалювального сезону, - зауважив Глава Уряду. - Сьогодні потрібно чітко обговорити питання: газ, електроенергія, вугілля, споживання, усі логістичні питання, проблемні питання, які можуть виникати для того, щоб приймати вчасно необхідні рішення. Для мене важливо, щоб люди були зі світлом, електроенергією, теплом, у затишку, у спокої, і це ваш безпосередній обов'язок ці завдання виконувати", - зазначив Прем'єр-міністр, звертаючись до членів Антикризового енергетичного штабу.
Прем'єр-міністр підкреслив необхідність вжити всіх потрібних заходів для того, щоб країна пройшла стабільно осінньо-зимовий період.
Звертаючись до відповідальних органів та енергопостачальних компаній В.Гройсман наголосив, що вони мають забезпечити проходження у штатному режимі новорічних та різдвяних свят.
"Я би просив, щоби усі на місцях дали дуже чіткий сигнал - регулятор, обленерго і усі, щоб вони належним чином провели новорічні свята і не залишили людей сам на сам із проблемою. Наполягаю, щоб робота була організована таким чином, щоб було тепло, світло і без будь-яких нештатних ситуацій", - підкреслив В.Гройсман.
Глава Уряду заслухав інформацію відповідальних органів щодо стану забезпеченості та споживання енергетичними носіями. Учасники наради також обговорили проблемні питання, що виникають під час проходження опалювального сезону, зокрема щодо погашення боргів за теплоенергію на місцях.
Прем'єр-міністр подякував усім відповідальним органам за злагоджену роботу на початку опалювального сезону та командну роботу.