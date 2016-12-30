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Премьер-министр обсудил с членами энергетического штаба прохождения отопительного сезона

Премьер-министр обсудил с членами энергетического штаба прохождения отопительного сезона

Киев • УНН

 • 7873 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел совещание по вопросам прохождения предприятиями топливно-энергетического комплекса осенне-зимнего периода 2016-2017 годов в формате Антикризисного энергетического штаба, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"Я собрал штаб, чтобы услышать процесс прохождения отопительного сезона, - отметил глава правительства. - Сегодня нужно четко обсудить вопросы: газ, электроэнергия, уголь, потребление, все логистические вопросы, проблемные вопросы, которые могут возникать для того, чтобы принимать вовремя необходимые решения. Для меня важно, чтобы люди были со светом, электроэнергией, теплом, в уюте, в покое, и это ваш прямая обязанность эти задачи выполнять", - отметил Премьер-министр, обращаясь к членам Антикризисного энергетического штаба.

Премьер-министр подчеркнул необходимость принять все необходимые меры для того, чтобы страна прошла стабильно осенне-зимний период.

Обращаясь к ответственным органам и энергоснабжающим компаниям В.Гройсман подчеркнул, что они должны обеспечить прохождение в штатном режиме новогодних и рождественских праздников.

"Я бы просил, чтобы все на местах дали очень четкий сигнал - регулятор, облэнерго и все, чтобы они должным образом провели новогодние праздники и не оставили людей один на один с проблемой. Настаиваю, чтобы работа была организована таким образом, чтобы было тепло, свет и без каких-либо внештатных ситуаций", - подчеркнул В.Гройсман.

Глава Правительства заслушал информацию ответственных органов о состоянии обеспеченности и потребления энергетическими носителями. Участники совещания также обсудили проблемные вопросы, возникающие при прохождении отопительного сезона, в частности по погашению долгов за теплоэнергию на местах.

Премьер-министр поблагодарил все ответственные органы за слаженную работу в начале отопительного сезона и командную работу.

 

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