Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт отримав "бустерну" дозу щеплення COVID-19

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Нафталі Беннетт висловив надію на те, що “бустерні” щеплення дозволять уникнути “четвертого локдауну”.

Беннетт одним з перших скористався правом громадян в категорії 40+ на третю дозу вакцини.

Раніше стало відомо про старт в Ізраїлі “бустерної” вакцинації всіх громадян не молодше 40 років, які отримали друге щеплення проти коронавірусу більше п’яти місяців тому. Також третє щеплення повинні отримувати, незалежно від віку, працівники сфери медичного обслуговування, освіти, вагітні жінки та співробітники компаній по догляду за людьми похилого віку.

Коронавірус в Ізраїлі

В цілому з початку пандемії в країні було виявлено 975 543 інфікованих (+8 786 за останню добу).

При цьому в даний момент інфіковано 62 922 осіб (+759 за добу).

З початку пандемії 6 759 (+33 за останню добу) хворих COVID-19 померли. Це рекордний показник за останні тижні.

За словами Нафталі Беннетта, серед померлих від коронавірусу за останній тиждень майже не було тих, хто встиг отримати третю дозу щеплення.