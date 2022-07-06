Прем'єр-міністр Ірландії відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін відвідав зруйновані російськими окупантами Бородянку, Бучу та Ірпінь під Києвом. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує УНН.
Цитата
"Міхал Мартін на власні очі побачив руйнування, спричинені бомбардуваннями і цілеспрямованими атаками на цивільних під час вторгнення та окупації російськими військами. Прем‘єр-міністр Ірландії висловив підтримку Україні в цей непростий час", – написав Кулеба.
Додамо
Наразі в Ірландії перебуває приблизно 40 тисяч українців, які вимушено тікали від повномасштабного вторгнення рф.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін 6 липня прибув з візитом до Києва, щоб висловити свою підтримку Україні.