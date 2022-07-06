Прем'єр-міністр Ірландії відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь

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"Міхал Мартін на власні очі побачив руйнування, спричинені бомбардуваннями і цілеспрямованими атаками на цивільних під час вторгнення та окупації російськими військами. Прем‘єр-міністр Ірландії висловив підтримку Україні в цей непростий час", – написав Кулеба.

Додамо

Наразі в Ірландії перебуває приблизно 40 тисяч українців, які вимушено тікали від повномасштабного вторгнення рф.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін 6 липня прибув з візитом до Києва, щоб висловити свою підтримку Україні.