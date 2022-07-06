Премьер-министр Ирландии посетил Бородянку, Бучу и Ирпень
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Премьер-министр Ирландии Михал Мартин посетил разрушенные российскими оккупантами Бородянку, Бучу и Ирпень под Киевом. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, информирует УНН.
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"Михал Мартин собственными глазами увидел разрушения, вызванные бомбардировками и целенаправленными атаками на гражданских во время вторжения и оккупации российскими войсками. Премьер-министр Ирландии выразил поддержку Украине в это непростое время", – написал Кулеба.
Добавим
Сейчас в Ирландии находится примерно 40 тысяч украинцев, которые вынужденно убежали от полномасштабного вторжения рф.
Напомним
Премьер-министр Ирландии Михал Мартин 6 июля прибыл с визитом в Киев, чтобы выразить свою поддержку Украине.