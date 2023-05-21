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Прем'єр-міністр Індії Моді прибув до Папуа-Нової Гвінеї на Тихоокеанський саміт

Прем'єр-міністр Індії Моді прибув до Папуа-Нової Гвінеї на Тихоокеанський саміт

Київ • УНН

 • 610519 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Прем'єр-міністр Нарендра Моді прибув у неділю до Папуа-Нової Гвінеї для переговорів з лідерами тихоокеанських островів, що стало першим візитом прем'єр-міністра Індії, оскільки Нью-Делі прагне протистояти зростаючій присутності Китаю в регіоні. Про це пише AFP, передає УНН.

Пекін вкладає величезні суми в Тихий океан, що стурбувало чиновників Нью-Делі, які вважають цей регіон своїм заднім двором.

Відносини між Китаєм та Індією погіршилися з 2020 року після зіткнень на їхньому спільному кордоні.

Деталі

Моді приземлився відразу після 22:00 за місцевим часом у столиці Порт-Морсбі, де в понеділок він разом із прем'єр-міністром Папуа-Нової Гвінеї Джеймсом Марапе та іншими лідерами тихоокеанських островів проведе саміт Форуму співробітництва між Індією та острови Тихого океану.

Переговори у понеділок мають бути зосереджені в основному на зміні клімату та розвитку. Останній такий саміт був організований Індією вісім років тому.

Моді зустріли салютом та традиційними танцюристами.

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Кріс Хіпкінс прибув до Папуа-Нової Гвінеї раніше в неділю.

Австралійський лідер Ентоні Альбанезе не буде присутнім на саміті Тихоокеанського регіону після того, як президент США Джо Байден перервав своє дипломатичне турне з переговорів про боргову кризу в США.

Держсекретар США Ентоні Блінкен замінив Байдена на саміті у Папуа-Новій Гвінеї з лідерами Марапе та Тихоокеанського регіону у понеділок, де він, як очікується, підпише пакт про безпеку з острівною державою.

Моді у вівторок вирушить до Австралії для переговорів з Альбанезе, щоб завершити своє турне трьома країнами.

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