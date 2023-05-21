Премьер-министр Индии Моди прибыл в Папуа-Новую Гвинею на Тихоокеанский саммит
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Премьер-министр Нарендра Моди прибыл в воскресенье в Папуа-Новую Гвинею для переговоров с лидерами тихоокеанских островов, что стало первым визитом премьер-министра Индии, поскольку Нью-Дели стремится противостоять растущему присутствию Китая в регионе. Об этом пишет AFP, передает УНН.
Пекин вкладывает огромные суммы в Тихий океан, что обеспокоило чиновников Нью-Дели, которые считают этот регион своим задним двором.
Отношения между Китаем и Индией ухудшились с 2020 года после столкновений на их общей границе.
Детали
Моди приземлился сразу после 22:00 по местному времени в столице Порт-Морсби, где в понедельник он вместе с премьер-министром Папуа-Новой Гвинеи Джеймсом Марапе и другими лидерами тихоокеанских островов проведет саммит Форума сотрудничества между Индией и островами Тихого океана.
Переговоры в понедельник должны быть сосредоточены в основном на изменении климата и развитии. Последний такой саммит был организован Индией восемь лет назад.
Моди встретили салютом и традиционными танцорами.
Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс прибыл в Папуа-Новую Гвинею ранее в воскресенье.
Австралийский лидер Энтони Альбанезе не будет присутствовать на саммите Тихоокеанского региона после того, как президент США Джо Байден прервал свое дипломатическое турне по переговорам о долговом кризисе в США.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заменил Байдена на саммите в Папуа-Новой Гвинее с лидерами Марапе и Тихоокеанского региона в понедельник, где он, как ожидается, подпишет пакт о безопасности с островным государством.
Моди во вторник отправится в Австралию для переговоров с Альбанезе, чтобы завершить свое турне по трем странам.