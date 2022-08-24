Прем'єр Італії закликав ЄС обмежити ціни на російський газ

Деталі

Драгі звинуватив росію у використанні постачання газу як зброї проти України та її європейських союзників.

"Італійський уряд на європейському рівні активно наполягав на максимальній стелі ціни на російський газ, який ми імпортуємо", - заявив Драгі на конференції в італійському місті Ріміні.

"Деякі країни продовжують виступати проти цієї ідеї, тому що побоюються, що Москва може перервати поставки", - додав Драгі, який піде у відставку після загальнонаціональних виборів наступного місяця.

"Але численні блокування поставок російського газу цього літа показали обмеженість цієї позиції", - сказав він.

Драгі сказав, що це питання обговорюватиметься на наступній зустрічі лідерів ЄС, а також закликав вжити заходів, щоб відокремити ціну на газ від ціни на електроенергію.

Драгі сказав, що до осені 2024 року Італія звільниться від імпорту російського газу, якщо на той час буде введено в експлуатацію два заплановані заводи з регазифікації.

Він додав, що за останні кілька місяців Італія вже вдвічі скоротила свою залежність від російського газу, на частку якого припадало 40% імпорту торік.

Додамо

Європейська комісія заявила цього місяця, що "терміново оцінює різні можливості запровадження граничних цін на газ", не уточнивши, в якій формі це може бути реалізовано.

Наступний саміт лідерів ЄС намічено на жовтень.