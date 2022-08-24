Премьер Италии призвал ЕС ограничить цены на газ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил в среду, что страны Европейского союза должны договориться об ограничении цен на импортируемый из россии газ, чтобы облегчить бремя роста цен для предприятий и домашних хозяйств. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Драги обвинил россию в использовании поставок газа как оружия против Украины и ее европейских союзников.
"Итальянское правительство на европейском уровне активно настаивало на максимальном потолке цены на российский газ, который мы импортируем", - заявил Драги на конференции в итальянском городе Римини.
"Некоторые страны продолжают выступать против этой идеи, потому что опасаются, что Москва может прервать поставки", - добавил Драги, который уйдет в отставку после общенациональных выборов в следующем месяце.
"Но многочисленные блокировки поставок российского газа этим летом показали ограниченность этой позиции", – сказал он.
Драги сказал, что этот вопрос будет обсуждаться на следующей встрече лидеров ЕС, а также призвал принять меры, чтобы отделить цену на газ от цены на электроэнергию.
Драги сказал, что к осени 2024 года Италия освободится от импорта российского газа, если к тому времени будут введены в эксплуатацию два запланированных завода по регазификации.
Он добавил, что за последние несколько месяцев Италия уже вдвое сократила свою зависимость от российского газа, на долю которого приходилось 40% импорта в прошлом году.
Добавим
Европейская комиссия заявила в этом месяце, что "срочно оценивает разные возможности введения предельных цен на газ", не уточнив, в какой форме это может быть реализовано.
Следующий саммит лидеров ЕС намечен на октябрь.