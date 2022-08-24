Премьер Италии призвал ЕС ограничить цены на газ

Детали

Драги обвинил россию в использовании поставок газа как оружия против Украины и ее европейских союзников.

"Итальянское правительство на европейском уровне активно настаивало на максимальном потолке цены на российский газ, который мы импортируем", - заявил Драги на конференции в итальянском городе Римини.

"Некоторые страны продолжают выступать против этой идеи, потому что опасаются, что Москва может прервать поставки", - добавил Драги, который уйдет в отставку после общенациональных выборов в следующем месяце.

"Но многочисленные блокировки поставок российского газа этим летом показали ограниченность этой позиции", – сказал он.

Драги сказал, что этот вопрос будет обсуждаться на следующей встрече лидеров ЕС, а также призвал принять меры, чтобы отделить цену на газ от цены на электроэнергию.

Драги сказал, что к осени 2024 года Италия освободится от импорта российского газа, если к тому времени будут введены в эксплуатацию два запланированных завода по регазификации.

Он добавил, что за последние несколько месяцев Италия уже вдвое сократила свою зависимость от российского газа, на долю которого приходилось 40% импорта в прошлом году.

Добавим

Европейская комиссия заявила в этом месяце, что "срочно оценивает разные возможности введения предельных цен на газ", не уточнив, в какой форме это может быть реализовано.

Следующий саммит лидеров ЕС намечен на октябрь.