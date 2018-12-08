Прем'єр Італії назвав причини давки у нічному клубі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Нічний клуб Lanterna azzurra в італійському місті Корінальдо, що в провінції Анкона, де в тисняві загинуло шестеро людей, продав відвідувачам значно більше квитків на концерт, ніж міг вмістити. Слідчі вважають, що однією з причин тисняви стала переповненість клубу, про це заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, повідомляє УНН.
Як пояснив голова уряду Італії, всього на концерт було продано близько 1400 квитків, коли використовувалося лише одне з трьох приміщень, розраховане на 469 осіб.
“Очевидно, що ці цифри не відповідають один одному. Події, подібні до цього, ніколи не повинні повторитися”, — підкреслив Конте.
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Прем’єр зазначив, що слідчі дії ще тривають, а переповненість клубу — це лише попередні висновки.
Нагадаємо, щонайменше шестеро людей загинули, 120 постраждали в ніч на суботу в результаті паніки і тисняви, що виникли в нічному клубі в італійській провінції Анкона.
Як зазначалось раніше за попередніми даними, паніка почалася після того, як в приміщенні розпорошили перцевий балончик.