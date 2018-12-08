Прем'єр Італії назвав причини давки у нічному клубі

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Нічний клуб Lanterna azzurra в італійському місті Корінальдо, що в провінції Анкона, де в тисняві загинуло шестеро людей, продав відвідувачам значно більше квитків на концерт, ніж міг вмістити. Слідчі вважають, що однією з причин тисняви стала переповненість клубу, про це заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, повідомляє УНН.