Премьер Италии назвал причины давки в ночном клубе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Ночной клуб Lanterna azzurra в итальянском городе Коринальдо, что в провинции Анкона, где в давке погибли шесть человек, продал посетителям гораздо больше билетов на концерт, чем мог вместить. Следователи считают, что одной из причин давки стала переполненность клуба, об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает УНН.
Как пояснил глава правительства Италии, всего на концерт было продано около 1400 билетов, когда использовалось только одно из трех помещений, рассчитаное на 469 человек.
“Очевидно, что эти цифры не соответствуют друг другу. События, подобные этому, никогда не должны повториться”, — подчеркнул Конте.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Давка в ночном клубе Италии: украинцы не пострадали
Премьер отметил, что следственные действия еще продолжаются, а переполненность клуба — это лишь предварительные выводы.
Напомним, по меньшей мере шесть человек погибли, 120 пострадали в ночь на субботу в результате паники и давки, возникших в ночном клубе в итальянской провинции Анкона.
Как отмечалось ранее по предварительным данным, паника началась после того, как в помещении распылили перцовый баллончик.