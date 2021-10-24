Прем'єр Іспанії пообіцяв виділити 100 млн євро на допомогу через зростання цін на електроенергію
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Уряд Іспанії схвалить указ, спрямований на пом’якшення наслідків зростання цін на електроенергію в країні. Про це заявив у неділю прем’єр-міністр королівства Педро Санчес, пише УНН з посиланням на видання El Pais.
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За його словами, кошти підуть на підтримку найбільш вразливих домогосподарств і підприємств напередодні зими. “У вівторок на засіданні Ради міністрів ми збираємося продовжити рухатися вперед в реагуванні на зростання цін на ринках оптової торгівлі енергією, і ми збираємося зробити це за допомогою королівського указу”, — пояснив глава уряду.
Санчес зазначив, що влада схвалить виділення “100 млн євро на допомогу 1,2 млн домогосподарств, які знаходяться в уразливому становищі зараз, коли починається зима”. Кошти також підуть на підтримку деяких галузей і підприємств на фоні зростання цін на електроенергію.