Прем'єр Іспанії пообіцяв виділити 100 млн євро на допомогу через зростання цін на електроенергію

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За його словами, кошти підуть на підтримку найбільш вразливих домогосподарств і підприємств напередодні зими. “У вівторок на засіданні Ради міністрів ми збираємося продовжити рухатися вперед в реагуванні на зростання цін на ринках оптової торгівлі енергією, і ми збираємося зробити це за допомогою королівського указу”, — пояснив глава уряду.

Санчес зазначив, що влада схвалить виділення “100 млн євро на допомогу 1,2 млн домогосподарств, які знаходяться в уразливому становищі зараз, коли починається зима”. Кошти також підуть на підтримку деяких галузей і підприємств на фоні зростання цін на електроенергію.