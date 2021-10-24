Премьер Испании пообещал выделить 100 млн евро на помощь из-за роста цен на электроэнергию

Детали

По его словам, средства пойдут на поддержку наиболее уязвимых домохозяйств и предприятий в преддверии зимы. “Во вторник на заседании Совета министров мы собираемся продолжить двигаться вперед в реагировании на рост цен на рынках оптовой торговли энергией, и мы собираемся сделать это с помощью королевского указа”, — пояснил глава правительства.

Санчес отметил, что власти одобрят выделение “100 млн евро на помощь 1,2 млн домохозяйств, которые находятся в уязвимом положении сейчас, когда начинается зима”. Средства также пойдут на поддержку отраслей и компаний на фоне роста цен на электроэнергию.