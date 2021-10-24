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Премьер Испании пообещал выделить 100 млн евро на помощь из-за роста цен на электроэнергию

Киев • УНН

 • 20592 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Правительство Испании одобрит указ, направленный на смягчение последствий роста цен на электроэнергию в стране. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр королевства Педро Санчес, пишет УНН со ссылкой на издание El Pais.

Премьер Испании пообещал выделить 100 млн евро на помощь из-за роста цен на электроэнергию

Детали

По его словам, средства пойдут на поддержку наиболее уязвимых домохозяйств и предприятий в преддверии зимы. “Во вторник на заседании Совета министров мы собираемся продолжить двигаться вперед в реагировании на рост цен на рынках оптовой торговли энергией, и мы собираемся сделать это с помощью королевского указа”, — пояснил глава правительства.

Санчес отметил, что власти одобрят выделение “100 млн евро на помощь 1,2 млн домохозяйств, которые находятся в уязвимом положении сейчас, когда начинается зима”. Средства также пойдут на поддержку отраслей и компаний на фоне роста цен на электроэнергию.

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