Прем'єра Австралії евакуювали через загрозу вибуху

24 лютого, 18:45 • 11109 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 18405 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 15804 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 15800 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 14233 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 14384 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 15033 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 13548 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 27129 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 14209 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Популярнi новини
росія хоче до кінця березня окупувати всю Донеччину - Паліса24 лютого, 20:49 • 8214 перегляди
Віткофф і Кушнер планують зустріч з Умєровим у Женеві24 лютого, 21:07 • 8044 перегляди
Лідери країн Північної Європи та Балтії засудили агресію рф і закликали до перемир'я - заяваPhoto24 лютого, 21:50 • 5526 перегляди
Борис Джонсон: Європа та Захід недостатньо допомагають Україні для повної перемоги24 лютого, 22:24 • 6058 перегляди
Віткофф: жодної мирної угоди не може бути доти, доки українці не матимуть відчуття того, що війна може повторитися24 лютого, 23:31 • 7280 перегляди
Публікації
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 27131 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 37900 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 55865 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 73383 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 76102 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Борис Джонсон
Юрій Ігнат
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Державний кордон України
Північна Корея
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 7218 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 12347 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 14882 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 19962 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 28939 перегляди
Прем'єра Австралії евакуювали через загрозу вибуху

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі був евакуйований з резиденції через загрозу вибуху, пов'язану з гуртом Shen Yun. Погрози надходили організаторам виступів гурту, забороненого в Китаї.

Прем'єра Австралії евакуювали через загрозу вибуху
AAP: Mick Tsikas

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі у вівторок ввечері на кілька годин евакуювався зі своєї офіційної резиденції в Канберрі після повідомлення про загрозу вибуху, пов'язаного з танцювальним гуртом Shen Yun, пов'язаним із духовним рухом, забороненим у Китаї, повідомляє австралійський телеканал ABC, пише УНН.

Деталі

"Прем'єр-міністр був змушений евакуюватися з Лоджа (офіційна резиденція - ред.) минулої ночі через загрозу вибуху, пов'язану з виступами в Австралії класичного китайського танцювального та музичного гурту, забороненого в Китаї", - ідеться у публікації.

Гурт Shen Yun, пов'язаний із духовним рухом Фалуньгун (Falun Gong), має провести кілька концертів в Австралії протягом наступного місяця.

Проте газета, пов'язана з Фалуньгун, повідомила, що організаторам було розіслано електронні листи із погрозами та вимогою скасувати виступи.

Телеканал ABC підтвердив, що місцевим організаторам Shen Yun було надіслано електронного листа з хибним повідомленням про те, що навколо резиденції прем'єр-міністра закладено вибухові речовини, які будуть підірвані, якщо виступи Shen Yun відбудуться.

"Більшість нітрогліцеринової вибухівки закладено навколо резиденції прем'єр-міністра Австралії, розташованої на Аделаїд-авеню в районі Дікін у Канберрі, Австралія", - ішлося у повідомленні.

"Якщо ви наполягаєте на проведенні виступу, то резиденція прем'єр-міністра буде зруйнована, і кров потече річкою", - сказано у повідомленні.

ABC повідомили, що Shen Yun отримав погрозу напередодні і передав її до федеральної поліції Австралії (AFP) пізно ввечері.

У понеділок театр також був евакуйований після отримання "непідтвердженої загрози", яка, як стало відомо, була пов'язана з виступом Shen Yun.

Представник поліції заявив, що співробітники прибули на місце, але не виявили жодних підозрілих предметів. "Було проведено ретельний обшук охоронної установи, і нічого підозрілого виявлено не було, - ідеться в заяві федеральної поліції Австралії. - Наразі немає жодної загрози для суспільства чи громадської безпеки".

Ентоні Албанізі був доставлений в інше місце на кілька годин, допоки федеральна поліція Австралії проводила обшук у резиденції, де встановила, що загрози немає.

"Я думаю, це просто нагадування про те, що потрібно використати будь-яку можливість, щоб сказати людям: "Зменште розпал пристрастей", - сказав Албанізі аудиторії в Мельбурні. - Ми не можемо приймати такі речі як належне".

Прессекретар прем'єр-міністра Австралії заявив: "Ми довіряємо федеральній поліції Австралії у виконанні їхньої роботи і дякуємо їм за їхню працю".

Лодж (The Lodge) є офіційною резиденцією прем'єр-міністра Австралії у Канберрі.

В Австралії стався імовірно антисемітський напад менш ніж через два тижні після теракту25.12.25, 09:50 • 4162 перегляди

Юлія Шрамко

Світ