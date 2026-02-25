Прем'єра Австралії евакуювали через загрозу вибуху

AAP: Mick Tsikas

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі у вівторок ввечері на кілька годин евакуювався зі своєї офіційної резиденції в Канберрі після повідомлення про загрозу вибуху, пов'язаного з танцювальним гуртом Shen Yun, пов'язаним із духовним рухом, забороненим у Китаї, повідомляє австралійський телеканал ABC, пише УНН.

Деталі

"Прем'єр-міністр був змушений евакуюватися з Лоджа (офіційна резиденція - ред.) минулої ночі через загрозу вибуху, пов'язану з виступами в Австралії класичного китайського танцювального та музичного гурту, забороненого в Китаї", - ідеться у публікації.

Гурт Shen Yun, пов'язаний із духовним рухом Фалуньгун (Falun Gong), має провести кілька концертів в Австралії протягом наступного місяця.

Проте газета, пов'язана з Фалуньгун, повідомила, що організаторам було розіслано електронні листи із погрозами та вимогою скасувати виступи.

Телеканал ABC підтвердив, що місцевим організаторам Shen Yun було надіслано електронного листа з хибним повідомленням про те, що навколо резиденції прем'єр-міністра закладено вибухові речовини, які будуть підірвані, якщо виступи Shen Yun відбудуться.

"Більшість нітрогліцеринової вибухівки закладено навколо резиденції прем'єр-міністра Австралії, розташованої на Аделаїд-авеню в районі Дікін у Канберрі, Австралія", - ішлося у повідомленні.

"Якщо ви наполягаєте на проведенні виступу, то резиденція прем'єр-міністра буде зруйнована, і кров потече річкою", - сказано у повідомленні.

ABC повідомили, що Shen Yun отримав погрозу напередодні і передав її до федеральної поліції Австралії (AFP) пізно ввечері.

У понеділок театр також був евакуйований після отримання "непідтвердженої загрози", яка, як стало відомо, була пов'язана з виступом Shen Yun.

Представник поліції заявив, що співробітники прибули на місце, але не виявили жодних підозрілих предметів. "Було проведено ретельний обшук охоронної установи, і нічого підозрілого виявлено не було, - ідеться в заяві федеральної поліції Австралії. - Наразі немає жодної загрози для суспільства чи громадської безпеки".

Ентоні Албанізі був доставлений в інше місце на кілька годин, допоки федеральна поліція Австралії проводила обшук у резиденції, де встановила, що загрози немає.

"Я думаю, це просто нагадування про те, що потрібно використати будь-яку можливість, щоб сказати людям: "Зменште розпал пристрастей", - сказав Албанізі аудиторії в Мельбурні. - Ми не можемо приймати такі речі як належне".

Прессекретар прем'єр-міністра Австралії заявив: "Ми довіряємо федеральній поліції Австралії у виконанні їхньої роботи і дякуємо їм за їхню працю".

Лодж (The Lodge) є офіційною резиденцією прем'єр-міністра Австралії у Канберрі.

