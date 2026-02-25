$43.260.03
24 февраля, 18:45 • 12054 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 20806 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 17734 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 17675 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 15587 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 15051 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
24 февраля, 14:55 • 15509 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 13654 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 28704 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 14309 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Премьера Австралии эвакуировали из-за угрозы взрыва

Киев • УНН

 • 1178 просмотра

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз был эвакуирован из резиденции из-за угрозы взрыва, связанной с группой Shen Yun. Угрозы поступали организаторам выступлений группы, запрещенной в Китае.

Премьера Австралии эвакуировали из-за угрозы взрыва
AAP: Мик Цикас

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз во вторник вечером на несколько часов эвакуировался из своей официальной резиденции в Канберре после сообщения об угрозе взрыва, связанного с танцевальной группой Shen Yun, связанной с духовным движением, запрещенным в Китае, сообщает австралийский телеканал ABC, пишет УНН.

Детали

"Премьер-министр был вынужден эвакуироваться из Лоджа (официальная резиденция - ред.) прошлой ночью из-за угрозы взрыва, связанной с выступлениями в Австралии классической китайской танцевальной и музыкальной группы, запрещенной в Китае", - говорится в публикации.

Группа Shen Yun, связанная с духовным движением Фалуньгун (Falun Gong), должна провести несколько концертов в Австралии в течение следующего месяца.

Однако газета, связанная с Фалуньгун, сообщила, что организаторам были разосланы электронные письма с угрозами и требованием отменить выступления.

Телеканал ABC подтвердил, что местным организаторам Shen Yun было отправлено электронное письмо с ложным сообщением о том, что вокруг резиденции премьер-министра заложены взрывчатые вещества, которые будут взорваны, если выступления Shen Yun состоятся.

"Большинство нитроглицериновой взрывчатки заложено вокруг резиденции премьер-министра Австралии, расположенной на Аделаид-авеню в районе Дикин в Канберре, Австралия", - говорилось в сообщении.

"Если вы настаиваете на проведении выступления, то резиденция премьер-министра будет разрушена, и кровь потечет рекой", - сказано в сообщении.

ABC сообщили, что Shen Yun получил угрозу накануне и передал ее в федеральную полицию Австралии (AFP) поздно вечером.

В понедельник театр также был эвакуирован после получения "неподтвержденной угрозы", которая, как стало известно, была связана с выступлением Shen Yun.

Представитель полиции заявил, что сотрудники прибыли на место, но не обнаружили никаких подозрительных предметов. "Был проведен тщательный обыск охранного учреждения, и ничего подозрительного обнаружено не было, - говорится в заявлении федеральной полиции Австралии. - В настоящее время нет никакой угрозы для общества или общественной безопасности".

Энтони Албаниз был доставлен в другое место на несколько часов, пока федеральная полиция Австралии проводила обыск в резиденции, где установила, что угрозы нет.

"Я думаю, это просто напоминание о том, что нужно использовать любую возможность, чтобы сказать людям: "Уменьшите накал страстей", - сказал Албаниз аудитории в Мельбурне. - Мы не можем принимать такие вещи как должное".

Пресс-секретарь премьер-министра Австралии заявил: "Мы доверяем федеральной полиции Австралии в выполнении их работы и благодарим их за их труд".

Лодж (The Lodge) является официальной резиденцией премьер-министра Австралии в Канберре.

