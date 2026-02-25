Премьера Австралии эвакуировали из-за угрозы взрыва

AAP: Мик Цикас

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз во вторник вечером на несколько часов эвакуировался из своей официальной резиденции в Канберре после сообщения об угрозе взрыва, связанного с танцевальной группой Shen Yun, связанной с духовным движением, запрещенным в Китае, сообщает австралийский телеканал ABC, пишет УНН.

Детали

"Премьер-министр был вынужден эвакуироваться из Лоджа (официальная резиденция - ред.) прошлой ночью из-за угрозы взрыва, связанной с выступлениями в Австралии классической китайской танцевальной и музыкальной группы, запрещенной в Китае", - говорится в публикации.

Группа Shen Yun, связанная с духовным движением Фалуньгун (Falun Gong), должна провести несколько концертов в Австралии в течение следующего месяца.

Однако газета, связанная с Фалуньгун, сообщила, что организаторам были разосланы электронные письма с угрозами и требованием отменить выступления.

Телеканал ABC подтвердил, что местным организаторам Shen Yun было отправлено электронное письмо с ложным сообщением о том, что вокруг резиденции премьер-министра заложены взрывчатые вещества, которые будут взорваны, если выступления Shen Yun состоятся.

"Большинство нитроглицериновой взрывчатки заложено вокруг резиденции премьер-министра Австралии, расположенной на Аделаид-авеню в районе Дикин в Канберре, Австралия", - говорилось в сообщении.

"Если вы настаиваете на проведении выступления, то резиденция премьер-министра будет разрушена, и кровь потечет рекой", - сказано в сообщении.

ABC сообщили, что Shen Yun получил угрозу накануне и передал ее в федеральную полицию Австралии (AFP) поздно вечером.

В понедельник театр также был эвакуирован после получения "неподтвержденной угрозы", которая, как стало известно, была связана с выступлением Shen Yun.

Представитель полиции заявил, что сотрудники прибыли на место, но не обнаружили никаких подозрительных предметов. "Был проведен тщательный обыск охранного учреждения, и ничего подозрительного обнаружено не было, - говорится в заявлении федеральной полиции Австралии. - В настоящее время нет никакой угрозы для общества или общественной безопасности".

Энтони Албаниз был доставлен в другое место на несколько часов, пока федеральная полиция Австралии проводила обыск в резиденции, где установила, что угрозы нет.

"Я думаю, это просто напоминание о том, что нужно использовать любую возможность, чтобы сказать людям: "Уменьшите накал страстей", - сказал Албаниз аудитории в Мельбурне. - Мы не можем принимать такие вещи как должное".

Пресс-секретарь премьер-министра Австралии заявил: "Мы доверяем федеральной полиции Австралии в выполнении их работы и благодарим их за их труд".

Лодж (The Lodge) является официальной резиденцией премьер-министра Австралии в Канберре.

