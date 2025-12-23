Прем’єр-міністру Чехії Андрею Бабішу провели операцію на обличчі
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш пройшов амбулаторну процедуру на обличчі у лікарні Виноградська. 71-річний політик вже повернувся до виконання своїх обов'язків, процедура була плановою.
71-річний прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш звернувся до лікарні Виноградська для проведення амбулаторної процедури. Як повідомляє видання Blesk, очільник уряду прийшов до медичного закладу як звичайний пацієнт через загальну приймальню. Попри медичне втручання, Бабіш уже повернувся до виконання своїх обов'язків. Про це пише УНН.
Деталі
Речник партії ANO Мартін Водічка підтвердив факт звернення прем’єра до лікарів, зауваживши, що процедура була плановою та нескладною. Наразі політик продовжує працювати у звичному графіку.
Це була лише незначна амбулаторна процедура на обличчі, прем'єр-міністр повернувся до роботи
За словами речника, лікарі вирішили провести додаткове дослідження, щоб виключити будь-які ризики для здоров’я очільника уряду.
Лікарі просто взяли зразок тканини та відправили його на гістологічне дослідження як запобіжний захід
Попри поважний вік, Бабіш заявляє про хорошу фізичну форму та регулярно відвідує спортзал. Раніше він згадував про серйозні підліткові захворювання, зокрема тромбоцитопенію та видалення селезінки, проте зараз акцентує увагу на важливості превентивної медицини.
