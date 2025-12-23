$42.150.10
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешкання
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrex
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Прем’єр-міністру Чехії Андрею Бабішу провели операцію на обличчі

Київ • УНН

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш пройшов амбулаторну процедуру на обличчі у лікарні Виноградська. 71-річний політик вже повернувся до виконання своїх обов'язків, процедура була плановою.

Прем’єр-міністру Чехії Андрею Бабішу провели операцію на обличчі

71-річний прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш звернувся до лікарні Виноградська для проведення амбулаторної процедури. Як повідомляє видання Blesk, очільник уряду прийшов до медичного закладу як звичайний пацієнт через загальну приймальню. Попри медичне втручання, Бабіш уже повернувся до виконання своїх обов'язків. Про це пише УНН.

Деталі

Речник партії ANO Мартін Водічка підтвердив факт звернення прем’єра до лікарів, зауваживши, що процедура була плановою та нескладною. Наразі політик продовжує працювати у звичному графіку.

Це була лише незначна амбулаторна процедура на обличчі, прем'єр-міністр повернувся до роботи 

– сказав Blesk речник ANO Мартін Водічка.

За словами речника, лікарі вирішили провести додаткове дослідження, щоб виключити будь-які ризики для здоров’я очільника уряду.

Лікарі просто взяли зразок тканини та відправили його на гістологічне дослідження як запобіжний захід 

– додав Водичка.

Попри поважний вік, Бабіш заявляє про хорошу фізичну форму та регулярно відвідує спортзал. Раніше він згадував про серйозні підліткові захворювання, зокрема тромбоцитопенію та видалення селезінки, проте зараз акцентує увагу на важливості превентивної медицини.

Рада безпеки Чехії вирішить питання ініціативи щодо боєприпасів для України в січні - Бабіш22.12.25, 17:05 • 3298 переглядiв

Степан Гафтко

Здоров'яНовини Світу