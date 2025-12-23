$42.150.10
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Премьер-министру Чехии Андрею Бабишу провели операцию на лице

Киев • УНН

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прошел амбулаторную процедуру на лице в больнице Виноградска. 71-летний политик уже вернулся к исполнению своих обязанностей, процедура была плановой.

Премьер-министру Чехии Андрею Бабишу провели операцию на лице

71-летний премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обратился в больницу Виноградска для проведения амбулаторной процедуры. Как сообщает издание Blesk, глава правительства пришел в медицинское учреждение как обычный пациент через общую приемную. Несмотря на медицинское вмешательство, Бабиш уже вернулся к исполнению своих обязанностей. Об этом пишет УНН.

Подробности

Представитель партии ANO Мартин Водичка подтвердил факт обращения премьера к врачам, отметив, что процедура была плановой и несложной. Сейчас политик продолжает работать в обычном графике.

Это была лишь незначительная амбулаторная процедура на лице, премьер-министр вернулся к работе 

– сказал Blesk представитель ANO Мартин Водичка.

По словам представителя, врачи решили провести дополнительное исследование, чтобы исключить любые риски для здоровья главы правительства.

Врачи просто взяли образец ткани и отправили его на гистологическое исследование в качестве меры предосторожности 

– добавил Водичка.

Несмотря на почтенный возраст, Бабиш заявляет о хорошей физической форме и регулярно посещает спортзал. Ранее он упоминал о серьезных подростковых заболеваниях, в частности тромбоцитопении и удалении селезенки, однако сейчас акцентирует внимание на важности превентивной медицины.

Совет безопасности Чехии решит вопрос инициативы по боеприпасам для Украины в январе - Бабиш22.12.25, 17:05 • 3298 просмотров

Степан Гафтко

ЗдоровьеНовости Мира