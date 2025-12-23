Премьер-министру Чехии Андрею Бабишу провели операцию на лице

71-летний премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обратился в больницу Виноградска для проведения амбулаторной процедуры. Как сообщает издание Blesk, глава правительства пришел в медицинское учреждение как обычный пациент через общую приемную. Несмотря на медицинское вмешательство, Бабиш уже вернулся к исполнению своих обязанностей. Об этом пишет УНН.

Представитель партии ANO Мартин Водичка подтвердил факт обращения премьера к врачам, отметив, что процедура была плановой и несложной. Сейчас политик продолжает работать в обычном графике.

Это была лишь незначительная амбулаторная процедура на лице, премьер-министр вернулся к работе

По словам представителя, врачи решили провести дополнительное исследование, чтобы исключить любые риски для здоровья главы правительства.

Врачи просто взяли образец ткани и отправили его на гистологическое исследование в качестве меры предосторожности