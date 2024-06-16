Прем’єр-міністр Китаю Лі Цян оголосив про подарунок Австралії нових панд під час свого візиту
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян під час свого чотириденного візиту до Австралії оголосив, що Китай надасть нову пару панд австралійському зоопарку в Аделаїді після того, як нинішня пара повернеться до Китаю наприкінці цього року.
Прем’єр-міністр Китаю Лі Цян розпочав чотириденний візит до Австралії, оголосивши про надання нової пари панд австралійському зоопарку. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Сьогодні, у неділю, Прем’єр-міністр Китаю Лі Цян розпочав свій чотириденний візит до Австралії, заявивши про плани Китаю надати нову пару панд австралійському зоопарку у місті Аделаїда. Ця ініціатива сталася після повернення поточної пари панд до Китаю пізніше цього року.
Прем’єр-міністр, який прибув до столиці штату Південна Австралія ввечері в суботу, наголосив, що двосторонні відносини між Китаєм і Австралією "повернулися на правильний шлях".
Відтак, цей візит є першою поїздкою китайського прем’єр-міністра до Австралії за останні сім років.
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