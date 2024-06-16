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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Прем’єр-міністр Китаю Лі Цян оголосив про подарунок Австралії нових панд під час свого візиту

Київ • УНН

 • 108554 перегляди

Прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян під час свого чотириденного візиту до Австралії оголосив, що Китай надасть нову пару панд австралійському зоопарку в Аделаїді після того, як нинішня пара повернеться до Китаю наприкінці цього року.

Прем’єр-міністр Китаю Лі Цян оголосив про подарунок Австралії нових панд під час свого візиту

Прем’єр-міністр Китаю Лі Цян розпочав чотириденний візит до Австралії, оголосивши про надання нової пари панд австралійському зоопарку. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Сьогодні, у неділю, Прем’єр-міністр Китаю Лі Цян розпочав свій чотириденний візит до Австралії, заявивши про плани Китаю надати нову пару панд австралійському зоопарку у місті Аделаїда. Ця ініціатива сталася після повернення поточної пари панд до Китаю пізніше цього року.

Прем’єр-міністр, який прибув до столиці штату Південна Австралія ввечері в суботу, наголосив, що двосторонні відносини між Китаєм і Австралією "повернулися на правильний шлях".

Відтак, цей візит є першою поїздкою китайського прем’єр-міністра до Австралії за останні сім років.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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