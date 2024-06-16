Премьер-министр Китая Ли Цян начал четырехдневный визит в Австралию, объявив о предоставлении новой пары панд австралийскому зоопарку. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Сегодня, в воскресенье, Премьер-министр Китая Ли Цян начал свой четырехдневный визит в Австралию, заявив о планах Китая предоставить новую пару панд австралийскому зоопарку в городе Аделаида. Эта инициатива произошла после возвращения текущей пары панд в Китай позже в этом году.

Премьер-министр, прибывший в столицу штата Южная Австралия вечером в субботу, подчеркнул, что двусторонние отношения между Китаем и Австралией "вернулись на правильный путь".

Следовательно, этот визит является первой поездкой китайского премьер-министра в Австралию за последние семь лет.

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