Киев • УНН
Премьер-министр Китая Ли Кэцян во время своего четырехдневного визита в Австралию объявил, что Китай предоставит новую пару панд австралийскому зоопарку в Аделаиде после того, как нынешняя пара вернется в Китай в конце этого года.
Премьер-министр Китая Ли Цян начал четырехдневный визит в Австралию, объявив о предоставлении новой пары панд австралийскому зоопарку. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Сегодня, в воскресенье, Премьер-министр Китая Ли Цян начал свой четырехдневный визит в Австралию, заявив о планах Китая предоставить новую пару панд австралийскому зоопарку в городе Аделаида. Эта инициатива произошла после возвращения текущей пары панд в Китай позже в этом году.
Премьер-министр, прибывший в столицу штата Южная Австралия вечером в субботу, подчеркнул, что двусторонние отношения между Китаем и Австралией "вернулись на правильный путь".
Следовательно, этот визит является первой поездкой китайского премьер-министра в Австралию за последние семь лет.
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