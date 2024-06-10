Северный Китай готовится к рекордной жаре: температура уже превышает 40 градусов по Цельсию

По прогнозам метеорологической службы Китая, на этой неделе значительная волна жары охватит значительные территории на севере Китая и принесет в некоторые районы рекордно высокие температуры. Об этом УНН пишет со ссылкой на CN.

Детали

Жара следует за самой жаркой весной в стране за всю историю наблюдений. В понедельник Национальная обсерватория объявила оранжевое предупреждение о высокой температуре-второе по степени опасности. Оно объявлено после того, как в воскресенье в прибрежной провинции Шаньдун зафиксировали самую высокую температуру для начала июня, а температура в северной провинции Хэбэй и западном регионе Синьцзян превысила отметку в 40 градусов по Цельсию.

Прогнозируется, что в ближайшие дни жара еще больше распространится, говорится в заявлении НМЦ. Пекин такое объявил желтый уровень опасности из-за высокой температуры, предостерегая жителей избегать выхода на улицу в самые жаркие часы дня.

Главный синоптик Национального климатического центра Чжэн Чжихай сообщил государственному изданию Global Times, что температура в большинстве районов Китая этим летом ожидается выше, чем обычно, и количество дней с высокой температурой также будет больше, чем обычно.

Чжун сказал, что высокие температуры связаны с Эль-Ниньо - естественным климатическим явлением, характеризующимся более высокими, чем в среднем, температурами океана в экваториальной части Тихого океана.

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Добавим

В этом году в Китае была самая жаркая весна за всю историю наблюдений. По данным Национального климатического центра, средняя температура в Украине с марта по май достигла 12,3 градусов по Цельсию, что является самым высоким показателем с момента начала наблюдений в 1961 году.

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2023 год для Китая также был самым жарким за всю историю наблюдений. По данным Национального климатического центра, средняя температура в Китае в прошлом году составляла 10,7 градуса по Цельсию - Самый высокий показатель с момента начала наблюдений в 1961 году. Это побило предыдущий рекорд в 10,5 градуса, установленный в 2021 году.

Исключительное тепло в Китае перекликается с глобальными тенденциями - ученые подтвердили, что 2023 год официально стал самым жарким годом за всю историю наблюдений, что является результатом комбинированного воздействия Эль-Ниньо и изменения климата.

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