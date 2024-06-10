Північний Китай готується до рекордної спеки: температура вже перевищує 40 градусів за Цельсієм

За прогнозами метеорологічної служби Китаю, цього тижня значна хвиля спеки охопить значні території на півночі Китаю та принесе в деякі райони рекордно високі температури. Про це УНН пише з посиланням на CNN.

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Спека слідує за найспекотнішою весною в країні за всю історію спостережень. У понеділок національна обсерваторія оголосила помаранчеве попередження про високу температуру - друге за ступенем небезпеки. Воно оголошене після того, як у неділю у прибережній провінції Шаньдун зафіксували найвищу температуру для початку червня, а температура в північній провінції Хебей і західному регіоні Сіньцзян перевищила позначку у 40 градусів за Цельсієм.

Прогнозується, що найближчими днями спека ще більше пошириться, йдеться у заяві НМЦ. Пекін такоже оголосив жовтий рівень небезпеки через високу температуру, застерігаючи жителів уникати виходу на вулицю в найспекотніші години дня.

Головний синоптик Національного кліматичного центру Чжен Чжіхай повідомив державному виданню Global Times, що температура в більшості районів Китаю цього літа очікується вищою, ніж зазвичай, і кількість днів з високою температурою також буде більшою, ніж зазвичай.

Чжун сказав, що високі температури пов'язані з Ель-Ніньо - природним кліматичним явищем, що характеризується вищими за середні температурами океану в екваторіальній частині Тихого океану.

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Додамо

Цього року в Китаї була найспекотніша весна за всю історію спостережень. За даними Національного кліматичного центру, середня температура в країні з березня по травень сягнула 12,3 градусів за Цельсієм, що є найвищим показником з моменту початку спостережень у 1961 році.

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2023 рік для Китаю також був найспекотнішим за всю історію спостережень. За даними Національного кліматичного центру, середня температура в Китаї минулого року становила 10,7 градусів за Цельсієм - найвищий показник з моменту початку спостережень у 1961 році. Це побило попередній рекорд у 10,5 градусів, встановлений у 2021 році.

Виняткове тепло в Китаї перегукується з глобальними тенденціями - вчені підтвердили, що 2023 рік офіційно став найспекотнішим роком за всю історію спостережень, що є результатом комбінованого впливу Ель-Ніньо та зміни клімату.

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