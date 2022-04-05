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Представників Червоного Хреста звільнено після затримання окупантами

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ), які були затримані на території, контрольованій росією, при спробі евакуювати жителів Маріуполя, на волі. Про це повідомив у вівторок CNN представник комітету, пише УНН.

Представників Червоного Хреста звільнено після затримання окупантами

Цитата

"Група Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ), затримана поліцією в Мангуші в понеділок, була звільнена минулої ночі", - заявив у вівторок CNN представник МКЧХ, назвавши це "великим полегшенням для нас і їх сімей".

Деталі

Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук оголосила про звільнення групи МКЧХ в заяві, розміщеній в Telegram раніше у вівторок, зазначивши, що "незважаючи на обіцянки свого керівництва, окупаційні сили нікому не дозволяють їхати в Маріуполь".

"Окупанти заблокували представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Мангуші. Вчора ввечері після переговорів вони були відпущені і відправлені у Запоріжжя", — повідомила вона.

МКЧХ заявив, що як і раніше "зосереджений" на зусиллях по евакуації людей з блокадного Маріуполя.

Нагадаємо

Верещук анонсувала сім гуманітарних коридорів у Донецькій та Луганській областях на 5 квітня.

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