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Сегодня будет работать семь гуманитарных коридоров

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Вице-премьер-министр Ирина Верещук анонсировала семь гуманитарных коридоров в Донецкой и Луганской областях на 5 апреля, сообщает УНН.

Сегодня будет работать семь гуманитарных коридоров

Детали

Сегодня будет работать семь гуманитарных коридоров.

Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте. Несмотря на обещания своего руководства, оккупационные войска никому не дают проехать в блокадный город. Последний пример — это блокировка делегации Международного комитета Красного Креста в городе Мангуш. После переговоров ночью их освободили и отправили в сторону Запорожья.

Из Бердянска в Запорожье также можно будет выехать на собственном транспорте. Из города Мангуш в Бердянск направляется семь автобусов в сопровождении Международного комитета Красного Креста, которые соберут в городе людей для эвакуации в город Запорожье.

Кроме того, на блокпосте в Васильевке сейчас ждут разрешения на проезд 15 автобусов для эвакуации людей из Бердянска. После проезда этой колонны автобусов, из города Запорожье запланировано отправление дополнительных автобусов по маршруту в Бердянск.

Будет возможность выехать из города Токмак в Запорожье. Из города Запорожье до 10.00 запланировано отправление автобусов для эвакуации с гуманитарной помощью.

Из Северодонецка в Бахмут — место собрания: проспект Химиков, 28.

Из Лисичанска в Бахмут - место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Из Попасной в Бахмут — место сборов: ул. Первомайская, 42

Из поселка Горное в Бахмут — место сборов: ул. Гагарина, 13.

Добавим

Вчера в Запорожье из Донецкой и Луганской областей, а также из Бердянска, удалось эвакуировать более 3 тысяч человек.

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