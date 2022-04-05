Сьогодні працюватиме сім гуманітарних коридорів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук анонсувала сім гуманітарних коридорів на Донеччині та Луганщині на 5 квітня, повідомляє УНН.
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Сьогодні працюватиме сім гуманітарних коридорів.
З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті. Попри обіцянки свого керівництва, окупаційні війська нікому не дають проїхати до блокадного міста. Останній приклад — це блокування делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста у місті Мангуш. Після перемовин вночі їх звільнили і відправили в сторону Запоріжжя.
З Бердянська до Запоріжжя також можна буде виїхати на власному транспорті. З міста Мангуш до Бердянська прямує сім автобусів у супроводі Міжнародного комітету Червоного Хреста, які зберуть в місті людей для евакуації до міста Запоріжжя.
Крім того, на блокпості у Василівці зараз чекають дозволу на проїзд 15 автобусів для евакуації людей з Бердянська. Після проїзду цієї колони автобусів, з міста Запоріжжя заплановане відправлення додаткових автобусів по маршруту до Бердянська.
Буде можливість виїхати з міста Токмак до Запоріжжя. З міста Запоріжжя до 10.00 заплановане відправлення автобусів для евакуації з гуманітраною допомогою.
Із Сєверодонецька до Бахмута — місце зборів: проспект Хіміків, 28.
З Лисичанська до Бахмута — місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
З Попасної до Бахмута — місце зборів: вул. Первомайська, 42.
Із селища Гірське до Бахмута — місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
Додамо
Вчора до Запоріжжя з Донецької та Луганської областей, а також з Бердянська, вдалося евакуювати понад 3 тисячі людей.