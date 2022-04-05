Представители Красного Креста освобождены после задержания оккупантами
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Представители Международного комитета Красного Креста (МККК), которые были задержаны на территории, контролируемой россией, при попытке эвакуировать жителей Мариуполя, на свободе. Об это сообщил во вторник CNN представитель комитета, пишет УНН.
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"Группа Международного комитета Красного Креста (МККК), задержанная полицией в Мангуше в понедельник, была освобождена прошлой ночью", — заявил во вторник CNN представитель МККК, назвав это "большим облегчением для нас и их семей".
Детали
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук объявила об освобождении группы МККК в заявлении, размещенном в Telegram ранее во вторник, отметив, что "несмотря на обещания своего руководства, оккупационные силы никому не позволяют ехать в Мариуполь".
"Оккупанты заблокировали представителей Международного комитета Красного Креста в Мангуше. Вчера вечером после переговоров они были отпущены и отправлены в Запорожье", — сообщила она.
МККК заявил, что по-прежнему "сосредоточен" на усилиях по эвакуации людей из осажденного Мариуполя.
Напомним
Верещук анонсировала семь гуманитарных коридоров в Донецкой и Луганской областях на 5 апреля.