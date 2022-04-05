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Представители Красного Креста освобождены после задержания оккупантами

Киев • УНН

 • 73703 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Представители Международного комитета Красного Креста (МККК), которые были задержаны на территории, контролируемой россией, при попытке эвакуировать жителей Мариуполя, на свободе. Об это сообщил во вторник CNN представитель комитета, пишет УНН.

Представители Красного Креста освобождены после задержания оккупантами

Цитата

"Группа Международного комитета Красного Креста (МККК), задержанная полицией в Мангуше в понедельник, была освобождена прошлой ночью", — заявил во вторник CNN представитель МККК, назвав это "большим облегчением для нас и их семей".

Детали

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук объявила об освобождении группы МККК в заявлении, размещенном в Telegram ранее во вторник, отметив, что "несмотря на обещания своего руководства, оккупационные силы никому не позволяют ехать в Мариуполь".

"Оккупанты заблокировали представителей Международного комитета Красного Креста в Мангуше. Вчера вечером после переговоров они были отпущены и отправлены в Запорожье", — сообщила она.

МККК заявил, что по-прежнему "сосредоточен" на усилиях по эвакуации людей из осажденного Мариуполя.

Напомним

Верещук анонсировала семь гуманитарных коридоров в Донецкой и Луганской областях на 5 апреля.

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