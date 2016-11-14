Представники ОБСЄ здійснили перевірку районів на ділянках розведення сил
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Незважаючи на обмежений доступ до ділянок розведення сил в районах Станиці Луганської, Золотого і Петрівського представникам патруля Місії вдалось здійснити моніторинг декількох зон. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, передає УНН.
"Доступ СММ на всіх трьох ділянках розведення залишається обмеженим, однак спостерігачі змогли здійснити моніторинг деяких зон на цих ділянках", - зазначено у повідомленні.
Також у звіті йдеться про те, що протягом звітного періоду на жодній з цих трьох ділянок не було зафіксовано робіт із розмінування чи огородження вибухонебезпечних предметів, передбачених у рішенні ТКГ(Тристоронньої контактної групи).
Нагадаємо, що у Луганській області Спеціальна моніторингова місія зафіксувала збільшення кількості вибухів до 527, а в попередньому звітному періоді йдеться про 225 вибухів.