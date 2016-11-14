Представители ОБСЕ провели проверку районов на участках разведения сил
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Несмотря на ограниченный доступ к участкам разведения сил в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского представителям патруля Миссии удалось осуществить мониторинг нескольких зон. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.
"Доступ СММ на всех трех участках разведения остается ограниченным, однако наблюдатели смогли осуществить мониторинг некоторых зон на этих участках", - говорится в сообщении.
Также в отчете говорится, что в течение отчетного периода на одном из этих трех участков не было зафиксировано работ по разминированию или ограждению взрывоопасных предметов, предусмотренных в решении ТКГ (Трехсторонней контактной группы).
Напомним, что в Луганской области Специальная мониторинговая миссия зафиксировала увеличение количества взрывов до 527, а в предыдущем отчетном периоде речь идет о 225 взрывах .