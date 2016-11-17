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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Представники ОБСЄ зафіксували 41 вибух в Ясинуватій

Представники ОБСЄ зафіксували 41 вибух в Ясинуватій

Київ • УНН

 • 7152 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, 15 листопада, перебуваючи в підконтрольному "ДНР" м. Ясинувата чули 41 вибух невизначеного походження, а також черги та постріли зі стрілецької зброї, передає УНН з посиланням на прес-службу СММ ОБСЄ.

“Перебуваючи вдень 15 листопада протягом шістьох із половиною годин у підконтрольному "ДНР" м. Ясинувата (16 км на північний схід від Донецька), СММ чула 41 вибух невизначеного походження, а також періодичні черги та постріли зі стрілецької зброї за 2–5 км на південний захід, захід і північно—північний захід від своєї позиції”, — зазначається у звіті.

Нагадаємо, протягом 11 листопада у підконтрольному “ДНР” м. Ясинувата Спеціальна моніторингова місія зафіксувала 83 вибухи невизначеного походження.

Українські Національні Новини

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