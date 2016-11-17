Представники ОБСЄ зафіксували 41 вибух в Ясинуватій

“Перебуваючи вдень 15 листопада протягом шістьох із половиною годин у підконтрольному "ДНР" м. Ясинувата (16 км на північний схід від Донецька), СММ чула 41 вибух невизначеного походження, а також періодичні черги та постріли зі стрілецької зброї за 2–5 км на південний захід, захід і північно—північний захід від своєї позиції”, — зазначається у звіті.

Нагадаємо, протягом 11 листопада у підконтрольному “ДНР” м. Ясинувата Спеціальна моніторингова місія зафіксувала 83 вибухи невизначеного походження.