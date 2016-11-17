Представители ОБСЕ зафиксировали 41 взрыв в Ясиноватой
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, 15 ноября, находясь в подконтрольном "ДНР" г. Ясиноватая слышали 41 взрыв неопределенного происхождения, а также очереди и выстрелы из стрелкового оружия, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СММ ОБСЕ.
"Находясь днем 15 ноября в течение шести с половиной часов в подконтрольном "ДНР" г. Ясиноватая (16 км северо-восточнее Донецка), СММ слышала 41 взрыв неопределенного происхождения, а также периодические очереди и выстрелы из стрелкового оружия за 2-5 км юго-запад, запад и северо-северо-западу от своей позиции", - отмечается в отчете.
Напомним, в течение 11 ноября во подконтрольном "ДНР" г. Ясиноватая Специальная мониторинговая миссия зафиксировала 83 взрыва неопределенного происхождения.