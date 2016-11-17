Представители ОБСЕ зафиксировали 41 взрыв в Ясиноватой

"Находясь днем ​​15 ноября в течение шести с половиной часов в подконтрольном "ДНР" г. Ясиноватая (16 км северо-восточнее Донецка), СММ слышала 41 взрыв неопределенного происхождения, а также периодические очереди и выстрелы из стрелкового оружия за 2-5 км юго-запад, запад и северо-северо-западу от своей позиции", - отмечается в отчете.

Напомним, в течение 11 ноября во подконтрольном "ДНР" г. Ясиноватая Специальная мониторинговая миссия зафиксировала 83 взрыва неопределенного происхождения.