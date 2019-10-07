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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Представники “Л/ДНР” змінили позицію щодо домовленостей в Мінську — Разумков

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Представники “ДНР” й “ЛНР” змінили свою позицію, щодо досягнутих домовленостей в Мінську. Про це сказав голово Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН

Представники “Л/ДНР” змінили позицію щодо домовленостей в Мінську — Разумков

“Ми бачимо зміну позиції у представників, так званих „ДНР“ й „ЛНР“, я впевнений, що створюватимуться й інші перепони, щоб затягнути цей процес... бо дехто на цьому непогано заробляє як в економічному, та і в політичному сенсі”, — повідомив Разумков.

Спікер ВРУ підкреслив, що розробка ініціатив щодо проведення виборів займе чимало часу й у ВР враховують, що в суспільстві можуть бути незадоволені такими процесами.

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“Якщо ми говоримо про безпекову складову, це одна з основних передумов для проведення виборів. Тому що провести вибори, коли там будуть озброєнні люди, то це все буде не вибори. Це все буде чим завгодно, але це будуть — не вибори. Там має бути доступ українських партій, там мають бути українські ЗМІ”, — сказав Разумков.

“Поки що зарано говорити про систему виборів (за якими пройдуть вибори на Донбасі)”, — відмітив він.

Він додав, що новий виборчий кодекс заветований президентом, а його прийняття відкладене на 90 днів через необхідність доопрацювання.

Разумков підсумував, що президент Володимир Зеленський захищатиме інтереси України, а законопроект про особливий статус Донбасу, при його розробці, буде враховувати ініціативи всіх політичних сил та долучених до цього процесу представників громадськості.

Раніше Разумков заявив, що закон про особливий статус Донбасу писатиметься із залученням громадськості.

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