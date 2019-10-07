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Представители "Л/ДНР" изменили позицию относительно договоренностей в Минске - Разумков

Киев • УНН

 • 18822 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Представители "ДНР" и "ЛНР" изменили свою позицию относительно достигнутых договоренностей в Минске. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.

Представители "Л/ДНР" изменили позицию относительно договоренностей в Минске - Разумков

“Мы видим изменение позиции у представителей так называемых „ДНР“ и „ЛНР“, я уверен, что будут создаваться и другие препятствия, чтобы затянуть этот процесс... ибо кое-кто на этом неплохо зарабатывает как в экономическом, так и в политическом смысле”, — сообщил Разумков.

Спикер ВРУ подчеркнул, что разработка инициатив по проведению выборов займет много времени и в ВР учитывают, что в обществе могут быть недовольны такими процессами.

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“Если мы говорим о безопасности составляющую, это одна из основных предпосылок для проведения выборов. Потому что провести выборы, когда там будут вооруженные люди, то это все не будет выборами. Это все будет чем угодно, но это будут — не выборы. Там должен быть доступ украинских партий, там должны быть украинские СМИ”, — сказал Разумков.

“Пока рано говорить о системе выборов (по которым пройдут выборы на Донбассе)”, — отметил он.

Он добавил, что новый избирательный кодекс ветирован президентом, а его принятие отложено на 90 дней из-за необходимости доработки.

Разумков подытожил, что президент Владимир Зеленский будет защищать интересы Украины и законопроект об особом статусе Донбасса, в котором, при его разработке, будут учитывать инициативы всех политических сил и к этому процессу будут привлечены представители общественности.

Ранее Разумков заявил, что закон об особом статусе Донбасса писаться с привлечением общественности.

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