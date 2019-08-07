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Представники бойовиків “ЛНР” заявили про свої права на Щастя

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Представники бойовиків терористичної організації “ЛНР” Владислав Дейнего та Ольга Копцева 6 серпня під час візиту до Станиці Луганської заявили, що бойовики, нібито згідно з Мінськими домовленостями, мають контролювати і населений пункт Щастя. Про це повідомляє УНН із посиланням на “5 канал”, який додає відео з місця подій.

На відеозаписі видно, що Дейнего та Копцева перейшли лінію розмежування та намагаються переконати голову РДА Станиці-Луганскьої Юрія Золкіна, що вони нібито не зобов’язані дотримуватися територій, що окреслені цією лінією.

Копцева пригрозила присутнім журналістам, що використає це відео на переговорах у Мінську, якщо його викладуть в мережу. Пізніше вона почала вимагати, щоб журналісти “розвернули камери на 180 градусів”.

Дейнего та Копцева представляють бойовиків на переговорах у Мінську.

Нагадаємо, раніше керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін Олександр Борщевський заявив, що головною причиною, чому не відбувається початок робіт з ремонту мосту в Станиці Луганській на Луганщині, є відсутність гарантій безпеки для українських фахівців з розмінування з боку підтримуваних Росією бойовиків угруповання “ЛНР”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Піротехніки знайшли майже півсотні вибухонебезпечних предметів при розмінуванні у Станиці Луганській

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