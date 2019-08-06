Піротехніки знайшли майже півсотні вибухонебезпечних предметів при розмінуванні у Станиці Луганській

"У період з 01 по 06 серпня, піротехнічними розрахунками ДСНС України було перевірено місцевість у Станично-Луганському районі поблизу КПВВ "Станиця Луганська", навколо зруйнованого мосту, загальною площею 0,41 га, де було виявлено, вилучено та передано підрозділу ЗСУ для знищення 49 одиниць вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

Додається, що роботи по розмінуванню території поблизу КПВВ "Станиця Луганська" піротехніками продовжуються.

Нагадаємо, Україна у Мінську озвучила свої пропозиції щодо ремонту мосту у Станиці Луганській.

В ОБСЄ припустили, що ремонт моста у Станиці Луганській триватиме кілька місяців. 1 серпня українські сапери нібито розпочинали роботи з розмінування.

Втім, за даними СЦКК, станом на 4 серпня розмінування мосту та прилеглих територій у Станиці Луганській ще не розпочалося через відсутність гарантій безпеки з боку російських окупантів.

Також УНН повідомляв, що з 4 по 10 серпня КПВВ "Станиця-Луганська" функціонуватиме до 18:00, оскільки окупаційні збройні формування РФ у цей період проводять заходи з розмінування на тимчасово окупованій території, біля зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець.