Пиротехники нашли почти полсотни взрывоопасных предметов при разминировании в Станице Луганской
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. С 1 по 6 августа в ходе работ по разминированию вблизи КПВВ "Станица Луганская", вокруг разрушенного моста пиротехники нашли 49 единиц взрывоопасных предметов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"В период с 1 по 6 августа, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины была проверена местность в Станично-Луганском районе вблизи КПВВ "Станица Луганская", вокруг разрушенного моста, общей площадью 0,41 га, где было обнаружено, изъято и передано подразделению ВСУ для уничтожения 49 единиц взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Добавляется, что работы по разминированию территории вблизи КПВВ "Станица Луганская" пиротехники продолжаются.
Напомним, Украина в Минске озвучила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской.
В ОБСЕ предположили, что ремонт моста в Станице Луганской продлится несколько месяцев. 1 августа украинские саперы якобы начинали работы с разминирование.
В то же время, по данным СЦКК, по состоянию на 4 августа разминирование моста и прилегающих территорий в Станице Луганской еще не началось из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны российских оккупантов.
Также УНН сообщал, что с 4 по 10 августа КПВВ "Станица-Луганская" будет функционировать до 18:00, поскольку оккупационные вооруженные формирования РФ в этот период проводят мероприятия по разминированию на временно оккупированной территории, возле разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец.