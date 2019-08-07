Представители боевиков "ЛНР" заявили о своих правах на Счастье
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Представители боевиков террористической организации “ЛНР” Владислав Дейнего и Ольга Копцева 6 августа во время визита в Станицу Луганскую заявили, что боевики, якобы согласно Минских договоренностей, должны контролировать и населенный пункт Счастье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “5 канал”, который добавляет видео с места событий.
На видеозаписи видно, что Дейнего и Копцева перешли линию разграничения и пытаются убедить главу РГА Станицы-Луганской Юрия Золкина, что они якобы не обязаны соблюдать территории, очерченные этой линией.
Копцева пригрозила присутствующим журналистам, что использует это видео на переговорах в Минске, если его выложат в сеть. Позже она потребовала, чтобы журналисты “развернули камеры на 180 градусов”.
Дейнего и Копцева представляют боевиков на переговорах в Минске.
Напомним, ранее руководитель украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон Александр Борщевский заявил, что главной причиной, почему не происходит начало работ по ремонту моста в Станице Луганской Луганской, является отсутствие гарантий безопасности для украинских специалистов с разминирования со стороны поддерживаемых Россией боевиков группировки “ЛНР”.
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