Представникам мерії Маріуполя передали 300 протимінних маркерів

Всього по всій Донецькій області планують встановити близько 3 тис. таких маркерів.

Сьогодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін і його австрійський колега, діючий голова ОБСЄ Себастіан Курц прибули до Виноградного, що на Донеччині.

Раніше П.Клімкін та С.Курц відвідали Маріуполь.