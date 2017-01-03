Представникам мерії Маріуполя передали 300 протимінних маркерів
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 3 січня. УНН. Посол, координатор проектів ОБСЄ в Україні Вайдотас Верба разом із міністром закордонних справ України Павло Клімкіним і головою ОБСЄ Себастіаном Курцом передали мерії Маріуполя 300 табличок. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Всього по всій Донецькій області планують встановити близько 3 тис. таких маркерів.
Сьогодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін і його австрійський колега, діючий голова ОБСЄ Себастіан Курц прибули до Виноградного, що на Донеччині.
Раніше П.Клімкін та С.Курц відвідали Маріуполь.