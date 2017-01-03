Представителям мэрии Мариуполя передали 300 противоминных маркеров
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 3 января. УНН. Посол, координатор проектов ОБСЕ в Украине Вайдотас Верба вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и главой ОБСЕ Себастианом Курцем передали мэрии Мариуполя 300 табличек. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Всего по всей Донецкой области планируют установить около 3 тыс. таких маркеров.
Сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его австрийский коллега, действующий председатель ОБСЕ Себастиан Курц прибыли в Виноградное, что в Донецкой области.
Ранее П.Климкин и С.Курц посетили Мариуполь.