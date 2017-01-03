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12 марта, 19:49 • 82837 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 119827 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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12 марта, 14:19 • 113576 просмотра

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12 марта, 08:46 • 113944 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130303 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140390 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144657 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Представителям мэрии Мариуполя передали 300 противоминных маркеров

Представителям мэрии Мариуполя передали 300 противоминных маркеров

Киев • УНН

 • 6934 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 3 января. УНН. Посол, координатор проектов ОБСЕ в Украине Вайдотас Верба вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и главой ОБСЕ Себастианом Курцем передали мэрии Мариуполя 300 табличек. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Всего по всей Донецкой области планируют установить около 3 тыс. таких маркеров.

Сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его австрийский коллега, действующий председатель ОБСЕ Себастиан Курц прибыли в Виноградное, что в Донецкой области.

Ранее П.Климкин и С.Курц посетили Мариуполь.

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