Представника ошуканих вкладників запросили на засідання профільного комітету ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Представника ошуканих вкладників запросили на засідання комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності, який сьогодні планує розглянути президентський законопроект щодо відшкодування фізичним особам шкоди, завданої зловживанням у сфері банківських та інших фінансових послуг. Про це заявив представник Президента України у Верховній Раді, народний депутат від БПП Артур Герасимов, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.
"Дуже важливо, щоб представник ошуканих вкладників, який запрошений на засідання комітету, наголошував, що комітет має винести рішення", - сказав А.Герасимов.
Народний депутат Тетяна Ричкова також повідомила протестувальникам, що їх пропозиції до законопроекту будуть представлені на засіданні комітету.
"Я вас дуже прошу, на засіданні комітету наголошуйте на нашій спільній позиції президента, фракції БПП та вас – закон має бути проголосований сьогодні в цілому. Інакше це може розтягнутися на місяці", – сказала Т.Ричкова.
Нагадаємо, А.Герасимов зазначив, що виплати ошуканим вкладникам розпочнуться за 20 днів після початку дії закону Президента.