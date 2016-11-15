Представителя обманутых вкладчиков пригласили на заседание профильного комитета ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Представителя обманутых вкладчиков пригласили на заседание комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, который сегодня планирует рассмотреть президентский законопроект о возмещении физическим лицам ущерба, причиненного злоупотреблением в сфере банковских и других финансовых услуг. Об этом заявил представитель Президента Украины в Верховной Раде, народный депутат от БПП Артур Герасимов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Очень важно, чтобы представитель обманутых вкладчиков, который приглашен на заседание комитета, отмечал, что комитет должен вынести решение", - сказал А.Герасимов.
Народный депутат Татьяна Рычкова также сообщила протестующим, какие предложения к законопроекту будут представлены на заседании комитета.
"Я вас очень прошу, на заседании комитета делайте упор на нашей общей позиции президента, фракции БПП и вас - закон должен быть проголосован сегодня в целом. Иначе это может растянуться на месяцы", - сказала Т.Рычкова.
Напомним, А.Герасимов отметил, что выплаты обманутым вкладчикам начнутся через 20 дней после начала действия закона Президента.