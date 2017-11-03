Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ планує відвідати Крим

Як повідомили у прес-службі, Бабін привернув увагу Дезіра щодо "незаконного мовлення окупаційною владою Криму на захоплених потужностях та частотному ресурсі України із пропагандою шовінізму, ультранаціоналізму та мови ненависті, а також усупереч правилам Міжнародного телекомунікаційного союзу та Міжнародної асоціації електрозв’язку".

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Увагу ПЗМІ було привернуто до триваючих в окупованому Криму репресій щодо небагатьох активістів-стрімерів та дописувачів у соціальних мережах, заборону там будь-якого незалежного висвітлення подій, а також щодо витіснення усіх найбільших кримськотатарських медіа з Криму. Борис Бабін відзначив факт будівництва окупаційною владою Криму нової ретрансляційної вежі поблизу міста Джанкой (т.зв. проект "Солене озеро"), метою якого є поширення мовлення із окупованого Криму на значну частину материкової території України, і що розглядається українською стороною як загроза інформаційній безпеці нашої держави у рамках гібридної агресії РФ", - йдеться у повідомленні.

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У представництві додали, що Дезір заявив, що ситуація із свободою слова у Криму перебуває у полі його постійної уваги, зокрема заява щодо ситуації навколо переслідування кримського журналіста Миколи Семени стала його першою на посаді ПЗМІ.

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"Дезір виявив бажання відвідати Крим, коли складуться відповідні обставини, заявив про готовність вивчити питання поширення мовлення РФ на материкову територію України, аспекти мови ненависті у контрольованих окупаційною владою друкованих мас медіа, особливо районного та відомчого рівня, розглянути можливість сприяння представникам кримськотатарських ЗМІ в організації незалежного та неупередженого мовлення", - йдеться у повідомленні.