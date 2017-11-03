Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ планирует посетить Крым

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 53334 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 121219 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104689 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 107381 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106156 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 98094 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104737 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102359 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 144361 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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Актуальное
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ планирует посетить Крым

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ планирует посетить Крым

Киев  •  УНН

 • 13759 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арле Дезир изъявил желание посетить Крым, когда сложатся соответствующие обстоятельства. Об этом он заявил во время встречи с Постоянным Представителем Президента Украины в АРК Борисом Бабиным, передает УНН со ссылкой на пресс-службу представительства.

Как сообщили в пресс-службе, Бабин привлек внимание Дезире к "незаконному вещанию оккупационными властями Крыма на захваченных мощностях и частотном ресурсе Украины с пропагандой шовинизма, ультранационализма и языка ненависти, а также вопреки правилам Международного телекоммуникационного союза и Международной ассоциации электросвязи".

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Внимание ПСМИ было привлечено к продолжающимся в оккупированном Крыму репрессиям в отношении немногих активистов-стримеров и корреспондентов в социальных сетях, запрет там любого независимого освещения событий, а также по вытеснению всех крупнейших крымскотатарских медиа из Крыма. Борис Бабин отметил факт строительства оккупационными властями Крыма новой ретрансляционной башни вблизи города Джанкой (т.н. проект "Соленое озеро"), целью которого является распространение вещания с оккупированного Крыма на значительную часть материковой территории Украины, и рассматривается украинской стороной как угроза информационной безопасности нашего государства в рамках гибридной агрессии РФ", - говорится в сообщении.

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В представительстве добавили, что Дезир заявил, что ситуация со свободой слова в Крыму находится в поле его постоянного внимания, в частности заявление по ситуации вокруг преследования крымского журналиста Николая Семены стала его первой в должности ПСМИ.

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"Дезир изъявил желание посетить Крым, когда сложатся соответствующие обстоятельства, заявил о готовности изучить вопрос распространения вещания РФ на материковую территорию Украины, аспекты языка ненависти в контролируемых оккупационными властями печатных масс-медиа, особенно районного и ведомственного уровня, рассмотреть возможность содействия представителям крымскотатарских СМИ в организации независимого и беспристрастного вещания", - говорится в сообщении.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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