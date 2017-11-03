Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ планирует посетить Крым

Как сообщили в пресс-службе, Бабин привлек внимание Дезире к "незаконному вещанию оккупационными властями Крыма на захваченных мощностях и частотном ресурсе Украины с пропагандой шовинизма, ультранационализма и языка ненависти, а также вопреки правилам Международного телекоммуникационного союза и Международной ассоциации электросвязи".

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Внимание ПСМИ было привлечено к продолжающимся в оккупированном Крыму репрессиям в отношении немногих активистов-стримеров и корреспондентов в социальных сетях, запрет там любого независимого освещения событий, а также по вытеснению всех крупнейших крымскотатарских медиа из Крыма. Борис Бабин отметил факт строительства оккупационными властями Крыма новой ретрансляционной башни вблизи города Джанкой (т.н. проект "Соленое озеро"), целью которого является распространение вещания с оккупированного Крыма на значительную часть материковой территории Украины, и рассматривается украинской стороной как угроза информационной безопасности нашего государства в рамках гибридной агрессии РФ", - говорится в сообщении.

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В представительстве добавили, что Дезир заявил, что ситуация со свободой слова в Крыму находится в поле его постоянного внимания, в частности заявление по ситуации вокруг преследования крымского журналиста Николая Семены стала его первой в должности ПСМИ.

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"Дезир изъявил желание посетить Крым, когда сложатся соответствующие обстоятельства, заявил о готовности изучить вопрос распространения вещания РФ на материковую территорию Украины, аспекты языка ненависти в контролируемых оккупационными властями печатных масс-медиа, особенно районного и ведомственного уровня, рассмотреть возможность содействия представителям крымскотатарских СМИ в организации независимого и беспристрастного вещания", - говорится в сообщении.