Представник керівництва Bacardi потрапив до переліку кандидатів на санкції – НАЗК

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"Якімов є громадянином рф і безпосередньо впливає на рішення компанії залишатися на російському ринку. Завдяки діям таких осіб як Константін Якімов бренди компанії Bacardi можна знайти не тільки на території росії, а й на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться у повідомленні.

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Агентство вже надіслало до Служби безпеки України пропозиції щодо застосування санкцій проти Константіна Якімова.

"У осіб, щодо яких ще не застосовані санкції, але які вже перебувають у переліку кандидатів на санкції, майже одразу починають виникати проблеми, яких вони не мали раніше. Наприклад, при відкритті рахунків у закордонних банках або оформленні віз для виїзду за кордон" – пояснили у НАБУ.

Там також зауважили, що накладання санкцій на Якімова має вплинути на позицію компанії та спонукати ухвалити рішення щодо виходу компанії з російського ринку. Це також має стати попередженням для інших міжнародних компаній та їхнього топменеджменту, які все ще співпрацюють з агресором.

Нагадаємо

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло бермудську компанію Bacardi Limited до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія продовжує вести бізнес в рф та активно шукає там нових співробітників.