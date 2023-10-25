Представитель руководства Bacardi попал в перечень кандидатов на санкции - НАПК

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"Якимов является гражданином рф и напрямую влияет на решение компании оставаться на российском рынке. Благодаря действиям таких лиц как Константин Якимов бренды компании Bacardi можно найти не только на территории россии, но и на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Агентство уже направило в Службу безопасности Украины предложения по применению санкций против Константина Якимова.

"У лиц, в отношении которых еще не применены санкции, но которые уже находятся в перечне кандидатов на санкции, почти сразу начинают возникать проблемы, которых они не имели раньше. Например, при открытии счетов в зарубежных банках или оформлении виз для выезда за границу", – объяснили в НАБУ.

Там также отметили, что наложение санкций на Якимова должно повлиять на позицию компании и побудить принять решение о выходе компании с российского рынка. Это также должно стать предупреждением для других международных компаний и их топ-менеджмента, которые все еще сотрудничают с агрессором.

Напомним

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло бермудскую компанию Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны. Компания продолжает вести бизнес в рф и активно ищет там новых сотрудников.